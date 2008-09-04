Екстремали з ЦВК готові провести позачергові вибори

Центральна виборча комісія готова, у разі ухвалення відповідного рішення, провести позачергові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив на брифінгу голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що не хотів би коментувати доцільність чи не доцільність проведення таких виборів, але додав, що якщо є норма Конституції, зокрема ст. 90, то Президент має право ухвалити таке рішення.

Він нагадав, що нинішній склад ЦВК фактично був сформований для проведення останніх позачергових виборів, тому, зазначив В.ШАПОВАЛ, досвід ми набули і технологічно готові до проведення виборів.

Разом з тим він сказав, що є декілька проблемних питань. Одним з них, за його словами, є те, що за законом усі наступні вибори мають відбуватися за Реєстром виборців.

В.ШАПОВАЛ нагадав, що ЦВК робить все від неї залежне для того, щоб Реєстр виборців було сформовано відповідно до закону до кінця поточного року. Разом з тим він зазначив, що позачергові вибори може бути призначено раніше 31 грудня цього року. У такому разі, на його думку, це питання має бути вирішено законодавчо, тому що проігнорувати його було б неправильно.

Зокрема, на його думку, може бути ухвалено рішення, що ці вибори мають бути проведені не за Реєстром виборців, а і як попередні – за списками виборців.

Ще однією проблемою В.ШАПОВАЛ назвав можливе рішення депутатів Верховної Ради про внесення змін до виборчого законодавства.

В.ШАПОВАЛ висловив сумніви у тому, що такі зміни можуть бути суттєвими, однак, якщо це станеться, то для комісії можуть виникнути певні проблеми технологічного характеру.

Разом з тим, він вкотре наголосив, що ЦВК, «яка вже більше року працює в екстремальних умовах, впорається».