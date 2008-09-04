Серед «хлопчаків» Луценка назріває розкол?

Депутатська група «Народна самооборона» вважає недоцільними «демарші з виходом із сесійної зали" Верховної Ради.

Про це заявив кореспонденту УНІАН народний депутат Кирило КУЛИКОВ, коментуючи ситуацію, коли фракція НУ-НС пішла із сесійної зали ВР, а ряд народних депутатів, які входять до групи «Народна самооборона», залишилися і беруть участь у роботі парламенту.

Він наголосив, що позиція групи полягає у тому, щоб не робити ніяких «демаршів і клоунад з блокуванням трибуни та ігноруванням засідання парламенту».

К.КУЛИКОВ зауважив, що народні депутати обрані для того, щоб працювати у сесійній залі, а «не ходити в кулуарах парламенту і заявляти, що ми в зал не підемо».

Як наголосив, депутати мають висловлювати свою позицію шляхом голосування і не підтримувати ті законопроекти, які протирічать Конституції України, а не протестувати шляхом виходу із залу.

«Для чого цей демарш фракції НУ-НС? Щоб вийти на екрани і знову сказати, які ми гарні?», - запитав К.КУЛИКОВ.

Водночас народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ, який входить до групи «Народна самооборона», заявив, що вважає присутність «Народної самооборони» у сесійній залі у той час, коли прийнято рішення фракції НУ-НС про неучасть у пленарних засіданнях протягом двох днів, «великою помилкою».

За його словами, це «непорядно і не по-партнерські по відношенню до фракції, членом якої є група «Народна самооборона», і це не додасть авторитету ні "Самообороні", ні її лідеру».

Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що поведінка групи схожа на поведінку «анархістів і хлопчаків».

Він додав, що це - позиція «людей, які скачуть з місця на місце», і це не додасть авторитету «Народній самообороні» ні у фракції НУ-НС, ні у фракції БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА заявила, що фракція НУ-НС 4 і 5 вересня не заходитиме до сесійної зали Верховної Ради і не братиме участі у засіданнях.

Вона зазначила: «Ми чекаємо ті відведені 10 днів, які ми дали БЮТ для того, щоб вони визначилися: повернутися до коаліційної угоди чи ні, бо це рішення в їхніх руках».

Як сказала К.ЛЯПІНА, водночас у фракції НУ-НС є частина народних депутатів, які сьогодні зареєструвалися у сесійній залі. За її словами, йдеться, зокрема, про депутатську групу «Народна самооборона», яка «має окрему позицію».

«Позиція "Самооборони", її лідера (Юрій ЛУЦЕНКО – УНІАН) абсолютно зрозуміла, він зраджував уже не одну політичну силу і, думаю, ще не одну політичну силу зрадить. У нього така професійна робота – зраджувати політичні сили», - сказала К.ЛЯПІНА.