Наливайченко: Балога, на відміну від інших, охорони не просив

В СБУ не сумніваються, що організаторів погроз життю Балоги буде встановлено

Київ. 4 вересня. УНІАН. В СБУ не сумніваються у встановленні організаторів погроз життю глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві, повідомив в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я думаю, що нам нічого не перешкоджає встановити, хто організатор, а не тільки розповсюджувач погроз», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас, на одне з уточнюючих запитань, яке стосувалося того, чи дійсно ці погрози виходили від осіб з українського уряду, він сказав: «Дайте нам з’ясувати до кінця, і ми підтвердимо».

У той же час, він зазначив, що В.БАЛОГА у своєму зверненні до СБУ ніякої додаткової охорони не просив.

«Він ніякої додаткової охорони не просив щодо «Альфи», або інших підрозділів на відміну від інших попередніх політиків, які зверталися», - сказав в. о. голови СБУ.