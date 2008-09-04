Народна Самооборона каже, що Балога замовив Луценка СБУ

Громадянський рух “Народна Самооборона” вважає кримінальну справу, порушену за фактом розголошення державної таємниці щодо діяльності Управління державної охорони міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, яку розслідує Служба безпеки України, замовленням глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Громадянського руху “Народна самооборона”.

“Керівництво СБУ вже давно перетворилося на обслугу нинішнього глави Секретаріату Президента, що опікується не державною безпекою, а виконанням політичних замовлень та особистих забаганок БАЛОГИ. Такого не дозволяли собі навіть МЕДВЕДЧУК і КУЧМА, якого так кляне БАЛОГА”, – йдеться у заяві.

У НС при цьому наголошують, що “принципову оцінку” діям нинішнього керівника СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА дала Верховна Рада, “віддавши “0” голосів на підтримку його кандидатури”, що є найгіршим результатом в історії України.

“Перебуваючи в напівлегальному стані в.о. Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО щосили намагається вислужитися перед БАЛОГОЮ, проте не слід забувати, що за антизаконні дії раніше чи пізніше доведеться нести кримінальну відповідальність”, – зазначають представники “Народної Самооборони”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки допитує посадових осіб в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом розголошення державної таємниці, яка стосується діяльності Управління державної охорони.

«У нас є висновок державного експерта з питань охорони державної таємниці, одного з керівників УДО. Цей висновок свідчить, що була оголошена держтаємниця. По цій справі опитуються або допитуються службові особи. По результатам ми поінформуємо. Така робота іде. Справа така є», - сказав він.

31 липня Начальник Державного управління охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ повідомив газеті "Сегодня", що він звернувся до СБУ з проханням з`ясувати, чи порушив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО закон, розказавши журналістам, які об`єкти контролює державна охорона.

За словами начальника УДО, на засіданні Кабміну 30 липня в закритому режимі розглядалося питання, що стосується цього Управління. Перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ попросив тих, хто не має допуску до державної таємниці, залишити приміщення. У Ю.ЛУЦЕНКА допуск є, і він залишився, зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ. Але, вийшовши до журналістів, міністр став коментувати хід обговорення щодо того, де і які об`єкти контролює держохорона, повідомив начальник УДО. "Я офіційно звернувся до СБУ з проханням перевірити інформацію, і якщо ЛУЦЕНКО порушив закон, позбавити його такого допуску", - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.