В Луганській області у окрузі №114 переміг представник партії "Наш край" Шахов - ЦВК
За результатами опрацювання 100% протоколів з дільничних виборчих комісій у окрузі №114 Луганської області, найбільше голосів виборців на проміжних виборах депутата Верховної Ради України набрав представник Політичної партії "Наш край", директор ТОВ "Шахов Сергій Володимирович" Сергій Шахов.
Як повідомляється на сайті ЦВК, за нього проголосували 37,21% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 13 тис. 667 осіб.
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На другому місці самовисуванець Валерій Мошенський, який набрав 18,71% голосів (6 тис. 875 виборців). На третьому - самовисуванець Олег Кобзар з 8,76% (3 тис. 220).
За даними ЦВК, в окрузі №116 на виборчі дільниці на проміжних виборах прийшли 63,07% виборців винесених до списків.
Як повідомляв УНІАН. 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах, зокрема і окрузі №114, який включає Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони і частину Новоайдарського району Луганської області.
Вибори по даному округу проводились у зв'язку з тим, що у травні 2016 року склав повноваження депутат самовисуванець Юрій Гарбуз, призначений головою Луганської обласної державної адміністрації.
У списки для голосування по округу №114 було внесено 107 кандидатів.