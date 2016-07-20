В Луганській області у окрузі №114 переміг представник партії "Наш край" Шахов - ЦВК

19:37, 20 липня 2016
Політика
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За результатами опрацювання 100% протоколів з дільничних виборчих комісій у окрузі №114 Луганської області, найбільше голосів виборців на проміжних виборах депутата Верховної Ради України набрав представник Політичної партії "Наш край", директор ТОВ "Шахов Сергій Володимирович" Сергій Шахов.

фото: УНИАН

Як повідомляється на сайті ЦВК, за нього проголосували 37,21% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 13 тис. 667 осіб.

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На другому місці самовисуванець Валерій Мошенський, який набрав 18,71% голосів (6 тис. 875 виборців). На третьому - самовисуванець Олег Кобзар з 8,76% (3 тис. 220).

За даними ЦВК, в окрузі №116 на виборчі дільниці на проміжних виборах прийшли 63,07% виборців винесених до списків.

Як повідомляв УНІАН. 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах, зокрема і окрузі №114, який включає Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони і частину Новоайдарського району Луганської області.

Вибори по даному округу проводились у зв'язку з тим, що у травні 2016 року склав повноваження депутат самовисуванець Юрій Гарбуз, призначений головою Луганської обласної державної адміністрації.

У списки для голосування по округу №114 було внесено 107 кандидатів.

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