В Луганській області у окрузі №114 переміг представник партії "Наш край" Шахов - ЦВК

Як повідомляється на сайті ЦВК, за нього проголосували 37,21% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 13 тис. 667 осіб.

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На другому місці самовисуванець Валерій Мошенський, який набрав 18,71% голосів (6 тис. 875 виборців). На третьому - самовисуванець Олег Кобзар з 8,76% (3 тис. 220).

За даними ЦВК, в окрузі №116 на виборчі дільниці на проміжних виборах прийшли 63,07% виборців винесених до списків.

Як повідомляв УНІАН. 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах, зокрема і окрузі №114, який включає Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони і частину Новоайдарського району Луганської області.

Вибори по даному округу проводились у зв'язку з тим, що у травні 2016 року склав повноваження депутат самовисуванець Юрій Гарбуз, призначений головою Луганської обласної державної адміністрації.

У списки для голосування по округу №114 було внесено 107 кандидатів.