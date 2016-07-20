ЦВК прийняла підсумковий протокол від виборчої комісії округу № 27 у Дніпропетровській області

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, сьогодні після перерви в засіданні Комісія під головуванням Михайла Охендовського продовжила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у семи одномандатних виборчих округах на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року.

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Сьогодні для подальшої обробки був прийнятий відповідний протокол про підсумки голосування від ОВК округу № 27.

Таким чином, станом на 20 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК трьох одномандатних виборчих округів, зокрема № 27, 183, 206.

У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.

Як повідомлялося, 17 липня пройшло голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) і № 206 (Чернігівська область).

У Волинській області за результатами обробки 100% протоколів у 23-му окрузі найбільше голосів набрала кандидат від політичної партії "Українське об'єднання патріотів – КРІП" Ірина Констанкевич.

В окрузі №27 Дніпропетровської області, згідно з результатами виборів, найбільше голосів виборців набрала волонтер, радник глави Міноборони, самовисуванець Тетяна Ричкова.

За результатами обробки всіх протоколів ДВК в окрузі №183 переміг кандидат від ВО "Батьківщина" Юрій Одарченко.

В окрузі №206 найбільше голосів виборців набрав самовисуванець Максим Микитась.

В Івано-Франківській області в окрузі № 85 у Верховну Раду пройшов кандидат від «Кропу» Віктор Шевченко.