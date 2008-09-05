БЮТ оббиває пороги НУ-НС

Фракція БЮТ проводить переговори щодо збереження демократичної коаліції, але поки що безрезультатно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Вчора я заходив з цього питання і до В’ячеслава КИРИЛЕНКА, і до Арсенія ЯЦЕНЮКА, але поки що безрезультатно», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО також наголосив, що фракція БЮТ буде до останнього боротися «в переговорному процесі за коаліцію».