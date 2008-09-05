БЮТ оббиває пороги НУ-НС
10:19, 05 вересня 2008Політика
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Коаліції роблять штучне дихання
Фракція БЮТ проводить переговори щодо збереження демократичної коаліції, але поки що безрезультатно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
«Вчора я заходив з цього питання і до В’ячеслава КИРИЛЕНКА, і до Арсенія ЯЦЕНЮКА, але поки що безрезультатно», - сказав він.
І.КИРИЛЕНКО також наголосив, що фракція БЮТ буде до останнього боротися «в переговорному процесі за коаліцію».
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