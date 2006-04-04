У Тернополі правоохоронці звільнили заручника

У Тернополі правоохоронці звільнили чоловіка, якого бізнесмен три дні тримав у заручниках.

Як повідомив кореспонденту УНІАН інспектор по роботі з громадськістю Тернопільського лінійного відділу міліції Павло БОДЕНЧУК, потерпілого тримали в одному з офісних приміщень на Привокзальному майдані.

За попередніми даними, його закрили з ініціативи керівника фірми, якому чоловік заборгував понад 11 тис. грн.

Оскільки підлеглий не повертав борг, керівник вирішив у такий спосіб його надоумити. “Заручника” годували, не били і не знущалися з нього, просто не випускали з приміщення. Якось чоловік таки зумів повідомити про своє становище знайомого, а той уже зателефонував у міліцію, розповів П.БАДЕНЧУК.

Зараз за даним випадком правоохоронці поводять перевірку.