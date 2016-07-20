Французького дипломата Мінгареллі офіційно призначено головою делегації ЄС в Україні замість Томбінського

Відповідне рішення Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні оприлюднено у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Зараз він є старшим радником з глобальної стратегії та європейської політики сусідства у Зовнішній службі ЄС", - зазначається в повідомлені.

Іншим рішенням діючий голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський призначений головою делегації ЄС у Ватикані, в організацію ООН у Римі і в Республіку Сан-Марино.

Мінгареллі - французький дипломат, до кінця 2010 року був головним переговірником з боку ЄС щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Загалом, Могеріні ухвалила рішення щодо 17 призначень на посади представників ЄС в рамках чергової ротації цього року.