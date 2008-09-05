Звіти Єханурова і Огризка перенесли - з'явилася нова інформація

Верховна Рада України перенесла заслуховування інформації міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА та міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА щодо тимчасового перебування іноземних кораблів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 288 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі. Голосували в основному члени фракцій БЮТ та Партія регіонів. Фракція КПУ голосувала проти перенесення розгляду даного питання.

Як повідомляв УНІАН, корабель берегової охорони ВМС США “Даллас” перебував у Севастополі 1-2 вересня з метою поповнення запасів води і продуктів харчування, а також відпочинку особового складу.

4 вересня у порт Севастополя з неофіційним візитом зайшло океанографічне судно Центру морських перевезень ВМС США Pathfinder, що перебуватиме у порту з 4 по 6 та з 15 по 17 вересня. Корабель Pathfinder візьме участь у спільному українсько-американському проекті з пошуку санітарного транспортного судна «Вірменія», що було потоплене у 1941 році у районі мису Аю-Даг та Ай-Тодорського маяка.

3 вересня фракція Партії регіонів вимагала заслухати інформацію міністра оборони Ю.ЄХАНУРОВА та міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА щодо перебування корабля берегової охорони США в Україні.

Як стало відомо УНІАН з джерел у фракції БЮТ, дозвіл на захід до Севастополя корабля «Даллас» давав перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, а на захід другого корабля Pathfinder – віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.