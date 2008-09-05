Ющенко звинувачує Москву у розвалі коаліції - FT

Президент України Віктор Ющенко дав інтерв’ю британському діловому часопису Financial Times, де запевняє, що політична криза в Україні інспірована Москвою, але Київ не зійде зі шляху інтеграції з Євросоюзом та НАТО.

Чому саме так вважає Віктор Ющенко і що з цього приводу думає британська преса, переповідає Бі-бі-сі:

Сьогоднішнє число FT вміщує матеріал з назвою "Ющенко звинувачує Москву у розвалі коаліції." Власне йдеться про інтерв’ю українського президента британському часописові ділових кіл. У цьому інтерв’ю пан Ющенко наголосив, що не зважаючи на колапс прозахідної коаліції Україна таки докладатиме зусиль для просування до Європейського Союзу та НАТО.

У своєму інтерв’ю для FT президент Ющенко зазначив, що власне Росія допомогла розпалити політичну кризу в Україні. На запитання чи він має якісь тому підтвердження, пан Ющенко відповів, що його колишня соратниця Юлія Тимошенко мала певні переговори з , як зазначив, український президент, "закордонними силами". Розвал коаліції як на українського президента, це не результат суто української діяльності.

Президент Ющенко також додав, що останньо Україна здійснила безповоротні кроки у напрямку побудови демократії і на думку українського керівника саме "демократичне" рішення нинішньої проблеми буде знайдено. Пан Ющенко назвав те, що відбувається нині на верхівці української політики - битвою за владу. І з цієї битви Україна на його думку вийде ще сильнішою і загартованішою. Танків на вулицях не буде.

На думку українського президента, що він її висловив в інтерв`ю для FT, навіть коли і нову коаліцію буде створено за участі проросійських сил, підтримка європейської інтеграції України і надалі залишатиметься потужною. Політична та бізнесова еліта України яка стоїть за більшістю політичних сил країни дедалі більше висловлює підтримку членству у Євросоюзі та до меншої міри у НАТО.

Сьогоднішній Daily Telegraph вміщуючи коментар свого оглядача Кона Кохлина щодо намагань Росії і надто її прем’єра Путіна збудувати нову російську імперію, зазначає, що нині Москва може втішитись тим, що присутність її війська у Грузії спровокувала глибокий політичний поділ у Києві, де українська прем’єр Юлія Тимошенко дістала звинувачення від президента Ющенка у союзі з проросійським лідером опозиції Януковичем.

Часопис підсумовує, що Москві не варто завжди розраховувати на військову потугу аби переробляти географічні кордони на свою користь. Іноді тут достатньо вмілої маніпуляції місцевими політиками, як власне нині і відбувається в Україні.

Сьогоднішній Times у редакційній статті, що зветься "Майбутнє і надалі Помаранчеве" зазначає, що українці мають самі обирати своє майбутнє а не заганятися силоміць до того майбутнього. Часопис вважає сьогоднішні відвідини Києва Диком Чейні і важливими і іронійними. Захід на думку Таймс не може мати великого впливу на внутрішні демократичні процеси в Україні. І якщо українські виборці підтримають новий альянс проросійських партій на нових виборах, значить це буде їхнім власним вибором.

Так само в іншому матеріалі сьогоднішнього Times з посиланням на чільних британських дипломатів повідомляється, що очевидно Велика Британія і на наступному самміті НАТО у листопаді цього року так само не змінить позиції щодо відмови Грузії у наданні членства в альянсі.