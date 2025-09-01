Торгова політика і незалежність ФРС, як і раніше, в центрі уваги.

Долар у понеділок, 1 вересня, впав до п'ятитижневого мінімуму. Інвестори очікують даних щодо ринку праці США, які можуть вплинути на грошово-кредитну політику.

Агентство Reuters пише, що трейдери також оцінювали дані щодо інфляції в США та рішення суду про незаконність більшості мит, які запровадив президент Дональд Трамп, а також триваючу боротьбу президента США з Федеральною резервною системою з приводу звільнення Лізи Кук.

Зазначається, що ринки нещодавно оцінили ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у вересні приблизно в 90%, а до осені 2026 року - приблизно в 100 базисних пунктів.

Аналітики заявили, що економіка США більше не демонструє таких високих показників, як протягом більшої частини минулого десятиліття, що виправдовує ослаблення долара, і подальші ознаки пом'якшення ринку праці лише підкріплять цю точку зору. Деякі експерти все ще бачать імовірність зниження ставок ФРС на 50 базисних пунктів наприкінці цього місяця.

Щодо кошика валют долар знизився на 0,22% до 97,64 після досягнення 97,552, найнижчого рівня з 28 липня. 29 серпня він продемонстрував місячне зниження на 2,2%.

Курс євро зріс на 0,35% до 1,1724 долара, а фунт стерлінгів піднявся на 0,18% до 1,3528 долара. Курс долара щодо ієни залишився незмінним на рівні 147 після місячного зниження на 2,5% у серпні.

Курс юаня на внутрішньому ринку стабілізувався поблизу п'ятничного максимуму за останні 10 місяців і востаннє становив 7,1326 за долар.

Курс долара в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 1 вересня зріс на 4 копійки - до 41,59 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

При цьому в обмінниках середня вартість долара сьогодні становить 41,36 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні.

