У Telegram з'явилися музичні статуси: як вони працюють

Для Telegram вийшло нове оновлення, головним нововведенням у якому стала можливість додавати треки з будь-яких чатів до себе в профіль і навіть зібрати там особистий плейлист. Інформацію про це опублікували в блозі розробників.

Щоб додати музику до свого профілю, потрібно натиснути кнопку "Додати до профілю" в медіаплеєрі або вибрати "Зберегти в... > Профіль".

Ще одне нововведення – можливість вибрати вкладку, яка відображатиметься першою при відкритті профілю. Наприклад, історії, колекція подарунків або інші розділи.

Також у новому апдейті команда Telegram оновила дизайн профілів на Android (тепер як на iOS), додали теми на основі колекційних подарунків і можливість перегляду їхньої приблизної ціни перепродажу.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Минулого місяця Дуров оголосив про масштабну чистку Telegram від каналів і ботів, які збирали особисті дані користувачів і шантажували зливом інформації в обмін на гроші.

Тим часом у Facebook та Instagram з'явилася функція ШІ дубляжу для авторів відео. Система клонує оригінальний голос і синхронізує рухи губ у відео з новою звуковою доріжкою.

