За життя всесвітньо відомий фізик-теоретик розповів, чи варто людям переживати про той день, коли саме поняття часу зникне.

Стівен Гокінг мав рацію весь цей час. Через те, що Всесвіт сьогодні перебуває у стані постійного розширення, виходячи за межі того, що можуть бачити люди, його кінець вважається чимось вкрай важким для передбачення.

Але що станеться, коли це розширення завершиться? Чи почнеться стиснення? Чи поглине все в підсумку чорна діра? Чи викличе вибух нашого Сонця масове знищення? Ці питання десятиліттями займали уми вчених і астрономів, але відповідь було знайдено завдяки старій теорії Гокінга - одного з найвпливовіших фізиків нашого часу, пише The Pulse.

Що в кінці Всесвіту

Серед можливих сценаріїв кінця Всесвіту є версія про те, що чорна діра поглине все. Але не так, як це уявляють собі любителі наукової фантастики. Всесвіт наповнений цими космічними пожирачами, які знищують все на своєму шляху: від зірок до планет і комет, навіть світло не може вирватися з їхньої гравітації. Поглинання всього Всесвіту зайняло б мільярди років - якби розширення раптом зупинилося.

Відео дня

Кінець Всесвіту призвів би не тільки до зникнення всієї матерії, а й до зникнення самого поняття часу. Якщо чорна діра стане останнім об'єктом у неосяжному космосі (а вчені не знають, що відбувається всередині неї), тоді не буде й часу у звичному для нас розумінні. З іншого боку, існує стільки галактик, що NASA не може навіть підрахувати їхню точну кількість, лише висуваючи теорії. То все-таки чи буде поглинуто абсолютно все? Гокінг вважав, що ні.

Стівен Гокінг мав рацію

Довгий час учені думали, що Всесвіт може існувати майже вічно - приблизно стільки, скільки одиниця з 1 100 нулями. Але нове дослідження Радбудського університету в Нідерландах показує, що "годинник" може зупинитися набагато раніше. Команда фізика Міхаеля Вондрака і математика Вальтера ван Суйлека розробила ідею, яку вперше запропонував Стівен Гокінг. Він вважав, що чорні діри не ростуть нескінченно, як припускала теорія Ейнштейна, а поступово втрачають енергію і зрештою зникають.

Використовуючи цей підхід, дослідники розрахували, що Всесвіт може проіснувати "всього лише" 10 у 78-му ступені років - одиниця і 78 нулів. Все ще незбагненно довго, але значно менше, ніж вважалося раніше. Щоб перевірити розрахунки, вчені подивилися, скільки часу знадобиться найбільш "впертим" зіркам у Всесвіті, щоб зруйнуватися. Це дало їм верхню межу існування матерії.

Чи побачимо ми коли-небудь кінець Всесвіту

Земля не протримається і близько до цього терміну. Гокінг колись попереджав, що людство може вичерпати ресурси планети всього за кілька сотень років, перетворивши її на вогняну кулю задовго до того, як згаснуть зірки. У ширшому масштабі є ще одна загадка. Деякі вчені вважають, що темна енергія - сила, що розриває Всесвіт, - може слабшати. Якщо це так, то замість нескінченного розширення Всесвіт може одного разу знову схлопнутися.

Кожні кілька мільйонів років на Землі відбувається катастрофа, яка знищує колишні види і створює нові екосистеми. Homo sapiens з'явився після однієї з таких подій всього 300 000 років тому - це крихітна частка від 4,5 мільярдів років існування планети. Але у людства все ще може бути достатньо часу, щоб вийти за межі Сонячної системи.

Інші цікаві новини про Всесвіт

Раніше УНІАН повідомляв, що Земля досить довго отримувала таємничі сигнали з глибокого космосу, і тільки зараз вдалося розкрити їхнє джерело. Учені з'ясували, що один із найяскравіших швидких радіоспалахів (FRB), коли-небудь зафіксованих, прийшов із галактики NGC 4141.

Крім того, ми розповідали про ознаки позаземного життя в Сонячній системі. Доктор Девід Грінспун із NASA запевнив, що на Церері, яка є найменшою серед відомих карликових планет Сонячної системи, може містити рідку воду і, можливо, життя.

Вас також можуть зацікавити новини: