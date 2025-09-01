За його словами, тиск на Росію і підтримка України мають вирішальне значення для безпеки і довгострокового миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає міжнародних союзників Украхни не повторювати помилок минулого, допущених перед Другою світовою війною. Про це йдеться у заяві Сибіги, оприлюдненій в Telegram.

Глава МЗС нагадав, що цього дня 1939 року Гітлер напав на Польщу, а невдовзі до нього приєднався Сталін, розпочавши Другу світову війну, найкривавішу війну в історії.

"Сьогодні дуже важливо пам'ятати, що було до цього дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки "задобрять" агресора", - відзначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни. "Але були й ті, хто дозволив цьому злу стати сильнішим - уникаючи складних рішень, віддаючи перевагу слабкості перед силою, видаючи бажане за дійсне, а не за реалістичні стратегії", - підкреслив Сибіга. У цьому зв'язку, на переконання Сибіги, "найкращий спосіб віддати данину пам'яті десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, - це не допустити тих самих помилок сьогодні".

Він наголошує, що єдність союзників, тиск на російського агресора і підтримка України мають вирішальне значення для безпеки і довгострокового миру в усій Європі.

Війна в Україні - питання територій

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, серед яких був і Володимир Зеленський, що особисто підтримує ідею передачі росіянам неокупованих українських територій на Донеччині заради досягнення миру. Водночас, Зеленський відмовився віддавати Донбас під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

