На цьому заводі є складальні лінії для пришвидшення виробництва ракет.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перед від'їздом на великий військовий парад у Китаї оглянув новий завод з виробництва зброї, який є ключовим для його плану прискорити масове виробництво ракет.

Як повідомляє AP, місцезнаходження заводу, який Кім відвідав у неділю, не було розкрито, утім він може бути в провінції Чаган, центрі військової промисловості країни, що межує з Китаєм.

Зазначається, що на заводі є складальні лінії для пришвидшення виробництва ракет. Кім високо оцінив роботу вчених і робітників, і затвердив плани щодо вдосконалення.

Південнокорейські чиновники стверджують, що Кім наполягав на прискоренні виробництва боєприпасів, оскільки він постачає Росії велику кількість військової техніки, включно з артилерію та балістичними ракетами.

З минулої осені Кім також відправив тисячі військовослужбовців для участі у бойових діях проти України спільно з російськими силами, оскільки він надає пріоритет Москві в рамках зовнішньої політики, спрямованої на розширення зв'язків з країнами, що протистоять Сполученим Штатам Америки.

Зауважується, що минулого тижня Китай та Північна Корея підтвердили, що Кім вперше за шість років відвідає Китай, щоб відвідати військовий парад у Пекіні в середу. Відзначатиметься 80-та річниця закінчення Другої світової війни та опору Китаю японській воєнній агресії.

Серед 26 іноземних лідерів, запрошених президентом Китаю Сі Цзіньпіном, також є президент Росії Володимир Путін. Зазначається, що це робить захід у Пекіні демонстрацією тристоронньої згуртованості проти зусиль США щодо зміцнення співпраці у сфері безпеки з Південною Кореєю та Японією.

Заяви Путіна в Пекіні

Як повідомлялося, раніше Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну нібито було спровоковане Заходом.

За його словами, потрібно усунути першопричину "кризи в Україні" та встановити баланс сил. Путін додав, що війна почалася не через "вторгнення", а в результаті "державного перевороту" в Києві, який нібито підтримали західні союзники України.

