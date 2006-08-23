У Києві відкрили пам`ятник Чорноволу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії відкриття пам’ятника Герою України, видатному державному і громадському діячу В’ячеславу Чорноволу.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник встановлено на розі вулиці Грушевського та Музейного провулку.

Виступаючи на церемонії, В.ЮЩЕНКО наголосив, що В.Чорновіл є символом української незалежності, видатним політиком, журналістом, публіцистом і патріотом України.

За словами Президента, В.Чорновіл був представником покоління шестидесятників, яке у тяжкий період принесло нації тезу: «ми разом і єдині, то нація невмируща». Він підкреслив, що В.Чорновіл боровся за українську мову, український суверенітет, українську цілісність.

«Є несправедливим, що 15-ту річницю Незалежності України ми зустрічаємо без В’ячеслава Чорновола. Це несправедливо – він повинен бути серед нас, він повинен бачити усі плоди відродження України та завдання, які перед нами сьогодні стоять», - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент зауважив, що сьогодні Україна користується уроками В.Чорновола.

В урочистостях взяли участь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК, дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО, урядовці, народні депутати, представники виконавчої влади та громадськості.

Довідка УНІАН. Пам’ятник В.Чорноволу – бронзова скульптура заввишки 5 метрів і вагою 6,5 тонн. Скульптор – Богдан МАЗУР. Архітектор – Юрій МЕЛЬНИЧУК. Замовник – дирекція реставраційно-відновлювальних робіт КМДА, виконавець – творче виробниче об’єднання «Художник» Національної спілки художників України.