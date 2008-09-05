Селянські демократи погрожують перекрити шляхи в Європу

Якщо депутати Верховної Ради піднімуть виборчий бар’єр до 10%, то активісти Української селянської демократичної партії перекриють усі автошляхи та залізниці, що ведуть до Європи. Про це заявив УНІАН лідер УСелДП, депутат Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ. На його переконання, силам, котрі прагнуть установити в Україні двопартійну диктатуру, “все одно шлях до Європи з її демократичними цінностями буде закритий”.

«Чому лише десять відсотків, а не одразу тридцять? – емоційно сказав Д.АНДРІЄВСЬКИЙ. – Навіщо Україні дві парламентські партії – нехай буде одна!”

За словами лідера партії, “ті, хто прагне самотужки керувати країною, можуть сміливо брати приклад з КПРС, яка була єдиною партією на теренах Радянського Союзу”.

На переконання Д.АНДРІЄВСЬКОГО, сьогодні Україна переживає зміну політичних еліт, “і головне завдання нині – не дати тим політикам, котрі відходять у історію, розірвати країну на дві частини”. «Ідея двопартійності, народжена амбіціями політиків, – вважає він, – розколе Україну навпіл. Але ми не дамо нинішнім керманичам зруйнувати державу”.

На думку лідера УСелДП, Україна “гідна інших керівників, які прийдуть з ідеєю економічно могутньої, сильної держави, що гарантуватиме добробут кожного українця».