Ющенко призначив Генштабу екстрену нараду у захищеній кімнаті?

Експерти побоюються силового варіанта врегулювання політичної кризи в Україні в контексті останніх указів і дій голови держави.

Про це повідомляє тижневик “Дзеркало тижня” № 33 (712) від 6 - 12 вересня 2008 року.

“Президент Віктор ЮЩЕНКО фактично підготував Внутрішні війська до бойової тривоги і призначив закриту нараду в Генеральному штабі за участю вищого командного складу Збройних сил України”, - пише газета. За інформацією «Дзеркала тижня», розпорядження про термінове проведення наради верховний головнокомандуючий віддав у середу, 3 вересня. Про порядок денний не повідомлялося, але для проведення заходу було доручено підготувати захищену від можливого просочування інформації «ситуаційну кімнату» Генштабу.

Відомо також, що протягом дня нараду постійно відкладали в часі, а ввечері повідомили про її перенесення на наступний тиждень.

Указом №810 від 4 вересня президент увів до складу Ради національної безпеки і оборони начальника Генштабу, головнокомандуючого Збройними силами Сергія КИРИЧЕНКА.

“За два дні до цього, 2 вересня, В.ЮЩЕНКО видав указ №803 про перевірку стану реформування Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, відповідно до якого з 15 по 30 вересня бойова тривога у будь-якій з частин ВВ та передислокація частин зі зброєю й технікою стають легітимними”, - повідомляє “Дзеркало тижня” і нагадує, що “серед частин ВВ є як спецназ, так і механізовані бригади-полки з бронетехнікою, і навіть авіаційні частини з бойовими вертольотами”.

Газета також зазначає, що командує Внутрішніми військами генерал армії України Олександр КІХТЕНКО, який нещодавно отримав від президента найвище військове звання без необхідного представлення голови МВС. При цьому, підкреслює видання, “В.ЮЩЕНКО присвоїв Кихтенку звання генерала армії, а не генерала внутрішньої служби, яке раніше отримали міністри ВАСИЛИШИН, ДУРДИНЕЦЬ, КРАВЧЕНКО”.

За даними “Дзеркала тижня”, “деякі члени парламенту й уряду схильний пов’язувати призначений час перевірки Внутрішніх військ з очікуваними подіями у Верховній Раді. 15 вересня депутати зберуться на погоджувальну раду для планування роботи Верховної Ради. 16 вересня, як очікується, в парламенті буде оголошено про припинення існування нинішньої коаліції”.

«До яких наслідків для державного апарату призведе сама спроба застосування надзвичайних сценаріїв, спрогнозувати важко», - відзначив у коментарі «Дзеркалу тижня» народний депутат, генерал-лейтенант СБУ Олександр СКИБИНЕЦЬКИЙ.

Водночас він застеріг: «Вважаю, що зараз ситуація 2004-го року не повториться… Зараз політична ситуація в суспільстві цілком інакша. І внутрішні війська, як і збройні сили, не виконуватимуть якихось авантюрних наказів. Бо виконавці — це не ті, кому влаштували зорепад на погони».