В Україні зрівнялася кількість прибічників і противників вступу до НАТО - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка та центром "Соціальний моніторинг", що були представлені сьогодні на прес-конференції.

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Згідно з опитуванням, якби найближчої неділі проводився референдум з питання вступу України до НАТО, то 37,7% проголосували б за вступ до НАТО; 38,2% - проти вступу, не брали би участі в голосуванні - 14,5%, важко відповісти - 9,7%.

Крім того, якби найближчої неділі проводився референдум з питання вступу України до ЄС, то за вступ проголосували б 47,3%, проти вступу - 31,1%, не брали б участі в голосуванні 12,5%, важко відповісти - 9,1%.

“У нас переважає частка тих, хто хоче вступу до Європейського Союзу, і в принципі, паритетне ставлення до вступу до НАТО. Якщо порівняти з даними на початок року, то кількість людей, які готові проголосувати за вступ до ЄС, скоротилося на 10%. На початку року таких було 59%”, - сказав директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий, зазначивши, що також скоротилася кількість респондентів, які готові були б проголосувати за вступ до НАТО.

Лісничий також зазначив, що є жорсткі регіональні розбіжності в цьому питанні, зокрема, на заході, центрі та півночі країни підтримують вступ до НАТО та приєднання до ЄС, натомість на сході, Донбасі та півдні традиційно виступають проти.

Опитування проводилося з 5 по 16 липня 2016 року по всій Україні, вибірка становить 2010 респондентів, стандартне відхилення становить 1,34-2,24%.