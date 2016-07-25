В Україні зрівнялася кількість прибічників і противників вступу до НАТО - опитування
Кількість українців, які виступають за вступ до НАТО і проти цього майже однакова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка та центром "Соціальний моніторинг", що були представлені сьогодні на прес-конференції.
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Згідно з опитуванням, якби найближчої неділі проводився референдум з питання вступу України до НАТО, то 37,7% проголосували б за вступ до НАТО; 38,2% - проти вступу, не брали би участі в голосуванні - 14,5%, важко відповісти - 9,7%.
Крім того, якби найближчої неділі проводився референдум з питання вступу України до ЄС, то за вступ проголосували б 47,3%, проти вступу - 31,1%, не брали б участі в голосуванні 12,5%, важко відповісти - 9,1%.
“У нас переважає частка тих, хто хоче вступу до Європейського Союзу, і в принципі, паритетне ставлення до вступу до НАТО. Якщо порівняти з даними на початок року, то кількість людей, які готові проголосувати за вступ до ЄС, скоротилося на 10%. На початку року таких було 59%”, - сказав директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий, зазначивши, що також скоротилася кількість респондентів, які готові були б проголосувати за вступ до НАТО.
Лісничий також зазначив, що є жорсткі регіональні розбіжності в цьому питанні, зокрема, на заході, центрі та півночі країни підтримують вступ до НАТО та приєднання до ЄС, натомість на сході, Донбасі та півдні традиційно виступають проти.
Опитування проводилося з 5 по 16 липня 2016 року по всій Україні, вибірка становить 2010 респондентів, стандартне відхилення становить 1,34-2,24%.