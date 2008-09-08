Для УСелДП "прийшов час брати на себе всю відповідальність"

УСелДП заявляє про намір взяти участь в усіх позачергових місцевих виборах, призначених ВР 4 вересня

Українська селянська демократична партія братиме участь в усіх позачергових виборах сільських, селищних та міських голів, рішення про які були прийняті Верховною Радою на пленарному засіданні 4 вересня.

Про це заявив УНІАН лідер партії, депутат Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ.

«Партія, яка налічує більше 40 тисяч членів, не може стояти осторонь політичних процесів. Прийшов час брати на себе всю відповідальність за подальший розвиток країни, - заявив лідер партії. - Тому ми висуватимемо своїх представників на посади міських голів Мукачевого, Рівного, Феодосії, голів сільських та селищних рад. Оновлення країни має розпочатися знизу, з виборів місцевого рівня».

На переконання Д.АНДРІЄВСЬКОГО, сьогодні у суспільстві є попит на політичні сили, здатні нести країні нові ідеї. «Близько 70% українців вважають, що країна розвивається у неправильному напрямку. Близько третини українських громадян не довіряють ані ЮЩЕНКО, ані ТИМОШЕНКО, ані ЯНУКОВИЧУ. На зміну цим політикам має прийти нове покоління, готове ставити інтереси держави вище за особисті», - сказав лідер УСелДП.

Як повідомлялося, 4 вересня Верховна Рада України ухвалила більше 120 постанов, якими було призначено дострокові вибори місцевих голів та рад. Ці вибори призначені на 30 листопада 2008 року.