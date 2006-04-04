Маляренко подав у відставку з посади голови Верховного суду

Василь МАЛЯРЕНКО за власним бажанням подав у відставку з посади голови Верховного Суду України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного Суду України.

У прес-службі зазначили, що ще 29 березня на засіданні Вищої ради юстиції розглядалося питання про звільнення В.МАЛЯРЕНКА за власним бажанням, і що було прийнято рішення задовольнити це прохання, направивши відповідне представлення до Верховної Ради України.

На офіційному сайті Верховної Ради України вже зареєстровано проект постанови про звільнення В.МАЛЯРЕНКА.

Також у прес-службі ВСУ повідомили, що у відставку подали і судді Верховного Суду - Анатолій ДІДКІВСЬКИЙ, Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, Дмитро ЛИЛАК, Ярослава МАЧУЖАК, які були обрані з’їздом суддів суддями Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що В.МАЛЯРЕНКО входив у першу п`ятірку (№5) виборчого списку Народного блоку ЛИТВИНА на парламентських виборах.