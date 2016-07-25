Луценко анонсував затримання групи працівників СБУ із "серйозними зірками на погонах"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Чернігові.

«На Рівненщині тепер я маю моральне право спокійно приїжджати та спокійно ходити по своєму місту», - сказав Луценко.

Читайте такожВинних у замаху на екс-генпрокурора Шокіна досі не знайшли - Луценко

За його словами, «бурштинова мафія» раніше вважалася недоторканною, бо «бурштин минулого року давав 1 млн доларів на день «кешем», цього року експерти кажуть про 700 тис. на день».

«А ціла група працівників СБУ в найближчий час буде також арештована, бо причетні до катування людей, коли посадові особи з серйозними зірками на погонах стріляли в людей в ході вимагання в ноги, в руки, ламали череп – це працівники правоохоронної системи», - додав Луценко.