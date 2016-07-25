Луценко анонсував затримання групи працівників СБУ із "серйозними зірками на погонах"
Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсує затримання найближчим часом групи працівників СБУ із «серйозними зірками на погонах», що причетні до катувань та здирництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Чернігові.
«На Рівненщині тепер я маю моральне право спокійно приїжджати та спокійно ходити по своєму місту», - сказав Луценко.
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За його словами, «бурштинова мафія» раніше вважалася недоторканною, бо «бурштин минулого року давав 1 млн доларів на день «кешем», цього року експерти кажуть про 700 тис. на день».
«А ціла група працівників СБУ в найближчий час буде також арештована, бо причетні до катування людей, коли посадові особи з серйозними зірками на погонах стріляли в людей в ході вимагання в ноги, в руки, ламали череп – це працівники правоохоронної системи», - додав Луценко.