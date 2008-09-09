У Києві вартість землі під забудову знизилася

З 29 серпня по 5 вересня ц.р. середня вартість землі під забудову в Києві знизилася на 2,5% - з 70 тис. 605,65 дол. до 68 тис. 797,06 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельна спілка України».

Як зазначено в повідомленні, з 1 вересня 2006 року індекс вартості землі під забудову в Київській області зріс на 142,62%.

Як повідомляв УНІАН, 2007 року в Києві середня вартість землі під забудову зросла на 32,26% - з 40 тис. 661,89 дол. до 53 тис. 782,33 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. «Земельна спілка України» (ЗСУ) 1 вересня 2006 року запровадила індекс «ЗСУ-Київ» - зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Києві, отриманий шляхом аналізу цін пропозицій земельних ділянок і з будовами, і без, різного призначення, в яких земля є основним складником ціни. За початкову дату прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу - 0.

Індекс «ЗСУ-Київ» визначають за підсумками аналізу не менш як 3 000 пропозицій продажу на місяць, отриманих з різних джерел.