Міністри-нашоукраїнці завтра прийдуть на Кабмін

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДА заявляє про намір міністрів-"нашоукраїнців" взяти участь у засіданні Кабінету міністрів завтра, 10 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАНДРА заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Так, ми плануємо. Минулого разу ми не відмовлялися, ми були на минулому засіданні, я говорю про міністрів, делегованих фракцією НУ-НС, ми були тоді, але ми зробили політичну заяву і вийшли. Ми працюємо на своїх робочих місцях», - сказав В.ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня міністри, призначені за квотою блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, не прийшли на першу частину засідання уряду. Пізніше вони з`явилися в Кабмін, де віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявив, що міністри-"нашоукраїнці" вважають недоцільною участь у засіданні уряду у зв`язку з виходом фракції НУ-НС з коаліції.