Пинзеник каже, що в трьох міністрів завеликі апетити

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК заявляє, що пропозиції, висунуті Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ і Міністерством з питань надзвичайних ситуацій з їх фінансування в 2009 році, значно перевищують можливості держави, попри плановане збільшення витратної частини держбюджету-2009 на 99,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПИНЗЕНИК повідомив під час наради в Кабінеті Міністрів з міністрами-«нашоукраїнцями» з питань фінансування цих міністерств наступного року.

«Попри збільшення ресурсів, у нас зберігається велике навантаження із соціальних витрат, і запити, звичайно, подані міністерствами, значно перевищують можливості», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

За його словами, Міністерство фінансів під час планування обсягів фінансування, Міноборони, МВС і МНС виходили з необхідності скорочення розриву рівнів грошового забезпечення старшого і молодшого офіцерського складів. «За основу ми взяли ситуацію із забезпечення в 2008 році і запропонували різне збільшення грошового забезпечення, щоб скоротити диспропорції щодо різних міністерств», - додав він.

Зокрема, міністр фінансів уточнив, що зараз існує дворазова диспропорція грошового забезпечення молодшого офіцерського складу, а передбачається його скоротити на 60%.