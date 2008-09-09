Мороз думає, що сьогодні нема кому займатися імпічментом Ющенка

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ вважає малоймовірним здійснення процедури імпічменту Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я розумію, що він (імпічмент – УНІАН) сьогодні практично неможливий… Сьогодні я не бачу в складі парламенту політичних сил, котрі здатні провести закон, який відкриває шлях до імпічменту», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він додав: «За моїми передбаченнями, нікому цим займатися».

Разом з тим, лідер соціалістів зауважив, що відповідний закон має бути розроблений уже наступним складом парламенту, оскільки такий документ буде утримувати Президента від відхилення від норм Конституції.

За словами О.МОРОЗА, «у практичну площину це питання ставити рано, оскільки практичної користі він не принесе».

Водночас, відповідаючи на запитання стосовно російсько-грузинського конфлікту, О.МОРОЗ критично висловився щодо позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА у цьому питанні, назвавши її «однобокою».