МЗС про приєднання Криму до російського округу: Вкрадене залишиться вкраденим і в іншій хаті

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав на відкритті фотовиставки: “Зниклі безвісти і загиблі за період окупації Криму Російською Федерацією”, коментуючи відповідний указ президента РФ.

“МЗС висловлює рішучій протест Російській Федерації у зв'язку з ліквідацією так званого “Федерального округу Криму” і долучення його до Південного федерального округу”, - сказав він.

При цьому Кислиця не виключив поширення на Південний федеральний округ РФ санкцій західних держав, запроваджених у зв’язку з анексією Криму.

“Якщо хтось думає, що вкрадене можна перенести в іншу хату, і воно перестане бути вкраденим, - це дуже помилкова політика. Більше того, той, хто буде приховувати у себе вкрадене, в даному випадку вкрали Крим, той стає поплічником крадіїв. Тут може статися так, що санкції, які діють безпосередньо на території Криму, серйозні партнери, міжнародні організації і країни можуть поширити і на той самий Південний федеральний округ”, - сказав Кислиця.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін своїм указом приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином ліквідувавши "Кримський федеральний округ".

Тепер до Південного федерального округу входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.