Російські депутати і сенатори екстрено обговорять кандидатуру нового посла РФ в Україні

Про це розповіли кілька парламентаріїв РФ, передає РБК.

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що для затвердження нового посла необхідно схвалення профільних комітетів обох палат. Він також висловив сумнів у тому, що кандидатура буде узгоджена до думських виборів у вересні.

Співрозмовники в Держдумі та Раді федерації розповіли виданню, що в четвер вдень керівництво комітетів викликало їх з регіонів. Обговорюватися буде кандидатура нового посла в Україні, підтвердили четверо співрозмовників.

Читайте такожЗурабов сам просив Путіна звільнити його з посади посла РФ в Україні - ЗМІ

Профільним для призначення наступного посла в Україну в Держдумі є комітет у справах СНД. Однак через те, що його голова Леонід Слуцький з делегацією французьких парламентарів буде перебувати в окупованому Криму, розгляне кандидатуру міжнародний комітет на чолі з Олексієм Пушковим, розповіли співрозмовники РБК.

Як повідомляв УНІАН, Михайло Зурабов звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла Росії в Україні. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін. "Звільнити Зурабова Михайла Юрійовича від обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні", - йдеться в указі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що наступником Зурабова може стати нинішній повпред в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.