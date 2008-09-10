Посольство Росії отримало схему перетину кордону України для ЧФ РФ

9 вересня Міністерство закордонних справ України вручило ноту Посольству Російської Федерації в Україні з долученням до неї технологічної схеми перетинання з’єднаннями Чорноморського флоту РФ державного кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у середу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Власне, технологічна схема визначає порядок дій з’єднань і скоріше командирів військових з’єднань Чорноморського флоту про їх порядок перетинання державного кордону України», - сказав він.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що йдеться не про запровадження нового порядку перетину державного кордону України військовими формуваннями чи з’єднаннями Чорноморського флоту, а про поновлення раніше запровадженого порядку перетинання з’єднаннями ЧФ РФ державного кордону України.

Він нагадав, що 19 травня 1999 року постановою Кабінету міністрів України №863 було запроваджено дозвільний порядок перетинання з’єднаннями ЧФ РФ державного кордону України.

«Отже, будь-яке з’єднання, будь-яка одиниця Чорноморського флоту, перетинаючи кордон України, мали попередньо одержати на це дозвіл», - додав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, в 2000 році на прохання російської сторони дозвільний характер було замінено на повідомчий. І таким чином, до постанови КМУ було внесено зміни, які передбачали замість одержання дозволу всього лише інформування про перетин державного кордону України.

«Таким чином, Указ Президент України і постанова КМУ всього лише поновлює діючі раніше дозволи на перетин військовими формуваннями ЧФ РФ держкордону України, визначає рух і технологічні моменти, які передують перетину кордону», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, до попередньо визначеного порядку перетину держкордону України, який передбачав необхідність заповнення певних схем і таблиць, всього лише долучається два нововведення – поданням переліку членів екіпажу військового судна, яке перетинає державний кордон України, та подання переліку членів екіпажу літального апарату ЧФ РФ.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Росії, які перебувають на території України.

Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.

27 серпня Кабінет міністрів України на виконання Указу Президента затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, кораблями і літальними апаратами ЧФ Росії, що дислокуються на території України.