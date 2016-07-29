"Жалюгідна спроба": Росія заблокувала український проект заяви щодо Криму в Радбезі ООН

Про це повідомила українська дипмісія при ООН в Twitter.

"Росія заблокувала український проект заяви Ради Безпеки ООН для преси в Криму. Жалюгідна спроба заперечувати незаперечне. #КримЦеУкраїна", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином усунувши "Кримський федеральний округ". Тепер в Південний федеральний округ входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання. "Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.