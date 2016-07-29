США при новому президентові продовжать політику невизнання анексії Криму - представник в ОБСЄ

Про це в ході телефонної конференції запевнив представник США в ОБСЄ Даніель Баєр, коментуючи висловлювання кандидата в президенти Дональда Трампа щодо можливості визнання Криму російською територією.

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«Я думаю, що в інтересах не тільки американських громадян, але й громадян інших країн мати систему, яка базується на правилах, які включають повагу до територіальної цілісності, не змінювати кордони силою, і це буде продовжено наступними президентами. Я думаю, що для людей важливо дивитися на довгу історію, яка у нас є щодо зобов’язань по відношенню до європейської безпеки», - сказав він.

Баєр наголосив, що «важливо пам’ятати, що американська зовнішня політика щодо європейської безпеки дивовижно послідовно реалізовується за багато десятиріч республіканськими та демократичними адміністраціями, включаючи зобов’язання по НАТО та зобов’язання по міжнародному законодавству».