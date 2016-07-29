МЗС не отримувало запиту на згоду щодо кандидатури нового посла Росії в Україні

Про це повідомив Радіо Свобода директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв.

"Станом на сьогодні будь-якого запиту до МЗС не надходило. Ми не будемо говорити про ніякі особистості, допоки не побачимо офіційний запит", – сказав Макеєв.

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Як повідомлялося, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва запросила в України агреман (попередню згоду) на призначення Михайла Бабича послом Росії в Україні. "Необхідні дипломатичні процедури, в тому числі й отримання агремана, зараз у процесі", – сказав він.

28 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні.

Михайло Бабич раніше служив у десанті та військах КДБ СРСР, а нині є повноважним представником президента Росії у Приволзькому федеральному окрузі.