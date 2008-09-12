Депутати Київради закликають Ющенка визнати помилки

Ряд депутатів Київської міської ради у відкритому зверненні закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА визнати “власні помилки” і повернутись до демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, текст звернення було прийнято сьогодні на зборах депутатів Київради, ініційованих фракцією Блоку Юлії Тимошенко у міськраді.

У зверненні до Президента депутати зазначають: «Розв’язана вами війна з урядом, дискредитація членів Кабінету міністрів як відмова від боротьби з корупцією поставили країну на межу катастрофи».

Втім, на переконання депутатів Київради, Президенту «ще не пізно визнати власні помилки», тому вони просять В.ЮЩЕНКА «припинити ескалацію конфлікту, забути про наступні президентські вибори і повернутись до коаліції демократичних сил».

«Так само, як Ви увечері 2 вересня директивно вимагали від фракції "Наша Україна" вийти з коаліції, Ви зараз повинні порадити фракції “Наша Україна” повернутися до складу демократичних сил. Повернутися без шантажу, ультиматумів та абсурдних, заздалегідь невиконуваних вимог», йдеться у зверненні депутатів Київради.

Його автори зазначають, що якщо цей сценарій стабілізації ситуації в Україні Президент реалізувати не захоче або не зможе, то залишиться один вихід: дострокове проведення виборів Верховної Ради України та Президента України одночасно.

У зборах депутатів Київради взяли участь представники фракції БЮТ, які проголосували за зазначене звернення. Було вирішено, що вже сьогодні це звернення буде направлено у Секретаріат Президента України.