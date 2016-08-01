Порошенко цього тижня відвідає Малайзію та Індонезію

Як повідомляє прес-служба глави держави, 3–5 серпня Порошенко здійснить офіційний візит до Малайзії.

Програмою першого в історії взаємин візиту передбачено зустрічі глави української держави з прем’єр-міністром Малайзії Наджибом Тун Разаком та керівництвом країни.

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5–7 серпня президент України відвідає з державним візитом Індонезію, де проведе зустрічі з президентом Джоко Відодо, спікером Ради народних представників Парламенту Індонезії Аде Комарудіном та султаном Джок’якарти.

У рамках візитів буде проведено українсько-малайзійський бізнес-форум та бізнес-форум за участю представників ділових кіл України та Індонезії.

Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Малайзією та на розширення співпраці між Україною та Індонезією у різних сферах.