"Пекло на дорогах Індонезії": у величезному 30-годинному заторі померло 18 людей (фото, відео)
В індонезійському регенстві Бребес в дорожній пробці загинули 18 осіб.
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Asian Correspondent.
За даними порталу, 5 липня на північному заході острова Ява утворився величезний затор. Тисячі водіїв провели в ньому, за різними даними, від 20 до 35 годин.
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В затор потрапили учасники дорожнього руху, які подорожують з Джакарти в Тегал по платній дорозі East Brebes. Транспорт накопичувався в чергах перед пунктами оплати проїзду, коли мешканці Яви масово вирушили на святкування закінчення місяця Рамадан.
За даними головного лікаря регентства, 12 постраждалих померли від втоми, п'ятеро - внаслідок аварій, ще в одному випадку визначити причину смерті не вдалося.
Нагадаємо, раніше через ДТП на трасі Одеса-Київ утворилася кілометрова пробка, водії ламали огорожі і їхали по "зустрічній".
SindotrijayaMUDIK - trianeew : Songgom Brebes macet, banyak yg kehabisan bensin. pic.twitter.com/j17iVInUjS— kirey (@kirey_sajah) July 5, 2016