"Пекло на дорогах Індонезії": у величезному 30-годинному заторі померло 18 людей (фото, відео)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Asian Correspondent.

За даними порталу, 5 липня на північному заході острова Ява утворився величезний затор. Тисячі водіїв провели в ньому, за різними даними, від 20 до 35 годин.

Читайте такожНа Львівщині під час оформлення ДТП травмовано чотирьох поліцейських

В затор потрапили учасники дорожнього руху, які подорожують з Джакарти в Тегал по платній дорозі East Brebes. Транспорт накопичувався в чергах перед пунктами оплати проїзду, коли мешканці Яви масово вирушили на святкування закінчення місяця Рамадан.

За даними головного лікаря регентства, 12 постраждалих померли від втоми, п'ятеро - внаслідок аварій, ще в одному випадку визначити причину смерті не вдалося.

Нагадаємо, раніше через ДТП на трасі Одеса-Київ утворилася кілометрова пробка, водії ламали огорожі і їхали по "зустрічній".