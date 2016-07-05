В Індонезії смертник на мотоциклі підірвав себе біля поліцейської дільниці

Інцидент стався вранці у вівторок, 5 липня, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. В результаті атаки нападник підірвав бомбу і загинув, а співробітник поліції, який намагався його зупинити, отримав легкі поранення.

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Незабаром після нападу президент країни Джоко Відодо, який раніше був мером Суракарти, наказав поліції знайти і заарештувати осіб, які можуть бути пов'язані зі смертником.

Особистість терориста не була встановлена. За даними спецслужб, зловмисник був прихильником міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в столиці Індонезії Джакарті терористи здійснили атаку з використанням гранат і зброї. Всього в нападі брали участь близько 15 бойовиків. В результаті серії терактів загинули щонайменше 12 осіб, включаючи 5 поліцейських. Повідомлялося також про загибель п'ятьох нападників.