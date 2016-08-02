Судова система в Україні не змінилася з часів Януковича - координатор Freedom House

Про це в ефірі Громадського повідомив координатор міжнародної правозахисної організації Freedom House Зорян Кісь.

За його словами, щорічне дослідження розвитку демократії в країнах перехідного періоду Nations in Transit-201 показало, що після Помаранчевої революції 2004-го року суди стали "більш-менш незалежними".

Читайте такожПорошенко: в кінці цього року буде сформовано новий Верховний суд України

Однак за часів режиму Віктора Януковича судова гілка влади стала повністю залежною від Адміністрації президента. І, починаючи з 2012-го року, Україна у цьому питанні фактично стоїть на місці, запевняє аналітик.

«Суддівська система опирається, зараз вона змінюється дуже повільно, це, можна сказати, корпорація», - сказав Кісь.

Також він зазначив, що корупція в країні досі є головною проблемою суспільства. «Для більшості українців, корупція – мало не хребет всієї держави. Це сумно. Хоча з іншого боку, є соціологічні опитування, які показують, що корупція може розділити суспільство більше, ніж дії Росії», - повідомив Кісь.

Нагадаємо, згідно з дослідженням розвитку демократії в країнах перехідного періоду Nations in Transit - 2016, яке опублікувало Freedom House, Україна посіла 18 місце з 29 можливих у рейтингу розвитку демократії серед пост-комуністичних країн.

Відзначається, що Україна має проблеми з корупцією, правосуддям, свободою преси і є державою з перехідною/гібридної політичною системою.