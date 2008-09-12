Жителі Харкова хочуть іншого мера (соцопитування)

Тільки 14% харків`ян добре оцінюють своє життя в місті, 49% жителів Харкова дали задовільну оцінку якості свого життя, ще 37% - погану та дуже погану оцінки.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які представила сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник проекту, науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Юлія САХНО.

«На думку більшості жителів Харкова, рівень життя в місті за останні два роки не поліпшився: 45% вважають, що ситуація в місті погіршилася, 40% взагалі не помітили жодних змін», - сказала Ю.САХНО.

За її словами, харків`яни найбільш негативно оцінюють інститут місцевої влади. «Дуже погано оцінюють роботу мера 45% харків`ян. Уявлення опитаних про те, чи викликає мер Харкова повагу або неповагу жителів міста, вельми суперечливі: на думку 39%, мер міста у харків`ян викликає найбільшу неповагу», - сказала вона.

Соціолог також повідомила, що 43% опитаних вважають доцільними перевибори мера міста. «Водночас 39% вважають, що перевибори не потрібні. Люди, які підтримують ідею перевиборів у Харкові, більш схильні до участі в голосуванні на можливих виборах: імовірність участі в голосуванні противників виборів становить близько 57%, імовірність участі прихильників - 82%. Оскільки противники перевиборів є переважно прихильниками нинішнього мера, то в разі проведення перевиборів ДОБКІН може втратити частину голосів за рахунок нижчої активності його електорату», - вважає Ю.САХНО.

Опитування «Суспільно-політичні настрої та очікування жителів Харкова» проводив Київським міжнародним інститутом соціології з 26 липня до 10 серпня 2008 року. Для проведення опитування використовували дві методики: поквартирне опитування (614 інтерв`ю) і вуличне опитування (1222 інтерв`ю). Всього під час польового етапу методом особистого (face-to-face) інтерв`ю було опитано 1836 осіб.

***КМІС (Київський міжнародний інститут соціології) є однією з найавторитетніших соціологічних організацій в Україні. На українському та міжнародному ринку КМІС працює 14 років. Інститут є членом міжнародної соціологічної асоціації ESOMAR.