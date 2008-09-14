Богатирьова знає, що про неї з Яценюком багато чуток ходить

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА не виключає, що найближчим часом оголосить про створення своєї політичної сили.

Про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила в інтерв`ю інтернет-виданню «Обозреватель».

«Я обдумую зараз свої можливі перспективи. Розглядаються всі можливі варіанти. Залишати активну політику я точно не збираюся. Якими будуть найближчі кроки, поки що сказати не можу. Я не можу дати однозначну відповідь. План моїх дій складається з багатьох частин, але всі вони поки що тільки на папері. Для їх осмислення і структуризації необхідний час. Відповідні заяви прозвучать уже скоро», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО також спростувала інформацію про проведення переговорів з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ про створення нової політичної сили. «Чуток багато різних ходить. На жаль, часто всі подають зовсім не так, як було насправді. Про переговори з ЯЦЕНЮКОМ я нічого не знаю», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що виборець втомився від протиприродних союзів політичних сил.

«Знову розігрувати на виборах чинники, що працюють на розкол країни, який і так існує, не просто неприпустимо, а, я вважаю, злочинно. Проблема в тому, що внутрішні міжусобиці істотно гальмують наше просування на зовнішньополітичній арені. Прискоренню євроінтеграційних процесів перманентна внутрішньополітична криза точно не сприяє. Тому головне на сьогодні – чітко виписані програми економічного зростання і соціального розвитку, особливо - в частині їх поетапної реалізації», - зазначила секретар РНБО.