Богатирьова знає, що про неї з Яценюком багато чуток ходить
"...часто всі подають зовсім не так, як було"
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА не виключає, що найближчим часом оголосить про створення своєї політичної сили.
Про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила в інтерв`ю інтернет-виданню «Обозреватель».
«Я обдумую зараз свої можливі перспективи. Розглядаються всі можливі варіанти. Залишати активну політику я точно не збираюся. Якими будуть найближчі кроки, поки що сказати не можу. Я не можу дати однозначну відповідь. План моїх дій складається з багатьох частин, але всі вони поки що тільки на папері. Для їх осмислення і структуризації необхідний час. Відповідні заяви прозвучать уже скоро», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.
Секретар РНБО також спростувала інформацію про проведення переговорів з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ про створення нової політичної сили. «Чуток багато різних ходить. На жаль, часто всі подають зовсім не так, як було насправді. Про переговори з ЯЦЕНЮКОМ я нічого не знаю», - сказала вона.
Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що виборець втомився від протиприродних союзів політичних сил.
«Знову розігрувати на виборах чинники, що працюють на розкол країни, який і так існує, не просто неприпустимо, а, я вважаю, злочинно. Проблема в тому, що внутрішні міжусобиці істотно гальмують наше просування на зовнішньополітичній арені. Прискоренню євроінтеграційних процесів перманентна внутрішньополітична криза точно не сприяє. Тому головне на сьогодні – чітко виписані програми економічного зростання і соціального розвитку, особливо - в частині їх поетапної реалізації», - зазначила секретар РНБО.