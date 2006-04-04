Тимошенко претендує на 14 областей

Заступник керівника Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО заявляє, що представники БЮТ претендуватимуть на керівні посади у тих регіонах, де блок зайняв перше місце на виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Рівному, коментуючи результати виборів та подальші кадрові призначення нової влади.

За його словами, в політиці важливо мислити не категоріями політичних бажань, а насамперед загальноприйнятими принципами. «Якщо БЮТ переміг в 14 регіонах з 27, включно з Києвом, а у 9-ти регіонах посів друге місце, то за світовою практикою призначень саме наша політична сила є головним претендентом на посади голів обласних рад та на узгодження посад керівників райрад. Адже ми повинні виправдати довіру людей, висловлену нам під час виборів», - вважає заступник керівника БЮТ.

«У разі підписання коаліційної угоди стосовно формування парламентської та урядової більшості за участю БЮТ, наша політична сила буде претендувати також і на посади голів обласних та районних адміністрацій», - додав М.ТОМЕНКО.

Тому, на його думку, діючі губернатори, які належать до лав партій, що програли вибори, як це, наприклад, на Рівненщині, не можуть зараз диктувати свої умови співпраці партіям-переможцям.