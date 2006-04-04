ЦВК одержала всі протоколи і тепер повертає їх назад...

До Центральної виборчої комісії надійшли протоколи з усіх 225 територіальних виборчих округів, з яких 90 - повернені окружним комісіям для уточнення:

Про це повідомив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні журналістам.

«Я підкреслюю, що уточнення не стосуються перегляду кількості голосів, відданих за певні політичні сили. Йдеться про ті порушення, які були допущені при складанні протоколів», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Довідка УНІАН. В Україні 26 березня відбулися вибори народних депутатів і депутатів місцевих рад. У загальнодержавний список виборців було включено 37 млн. 458 тис. 555 громадян України, з яких 25 млн. 352 тис. 243 виборці взяли участь у голосуванні. Явка виборців 26 березня склала 67,7%.

ЦВК розраховує оприлюднити остаточні результати голосування наприкінці першої декади квітня.