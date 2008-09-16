Янукович: коаліція зникла як роса на сонці

Партія регіонів не буде ініціатором дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що ПР не була ініціатором минулих позачергових виборів і «не будемо зараз ініціювати позачергові парламентські вибори, якщо вони відбудуться».

За його словами, необхідно відповісти на питання, що потрібно українському народу – чи свари, бійки, чи ефективна політика влади, яка призведе до покращання життя людей.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні всі є свідками того, що «віз, який ми з вами називали демократичною коаліцією, проїхав остаточно». «Віз уже поїхав і застряг у болоті», - додав він. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «політика помаранчевих призвела до того, що Україна тривалий час була на межі перманентних потрясінь, криз, скандалів». За його словами, «авантюрне втягування України в НАТО і нерозумна поведінка влади під час грузинсько-російського конфлікту» ставила під загрозу безпеку України. Він підкреслив, що «помаранчева коаліція, якої насправді ніколи не існувало, зникла “як роса на сонці”. В.ЯНУКОВИЧ сказав, що представники помаранчевих сил «розбазарили ліміт довіри». За його словами, не можливо приймати важливі рішення без провідних політичних сил в парламенті. Лідер фракції ПР також вважає, що необхідно поставити за мету в парламенті – внести зміни до Конституції України, чітко розмежувавши повноваження гілок влади, а також узгодити принципи внутрішньої і зовнішньої політики, «застрахувати країну від дій недбалих політиків, яку б посаду вони не займали».

В.ЯНУКОВИЧ виступає за проведення низки реформ, серед яких судова, а також унормування законодавства, яке стосується проведення місцевих референдумів. Він також наголосив на необхідності «суттєво підвищити рівень життя людей».