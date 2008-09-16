Яценюк боїться, що скоро в президії буде більше людей, ніж у залі

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до лідерів фракцій парламенту щодо забезпечення присутності народних депутатів в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до керівників фракцій парламенту А.ЯЦЕНЮК сказав: «Якщо буде така явка народних депутатів в парламентській залі, то скоро в президії буде більше людей сидіти, ніж в залі».

Під час реєстрації народних депутатів на табло в парламенті висвітилася цифра 430. В той же час в сесійній залі перебуває трохи більше, ніж 100 народних депутатів.