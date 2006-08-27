Справжня загроза для України криється в гуманітарній сфері

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що справжня загроза для України нині лежить в гуманітарній сфері і саме проти цієї небезпеки українська нація повинна консолідуватися.

Про це він заявив на урочистій Академії з нагоди 150-річчя Івана Франка, яка відбулася у Львівському національному театрі опери та балету, повідомляє офіційне Інтернет-представництво Глави держави.

Президент наголосив, що непорушні орієнтири української державності – це демократія, українська національна ідентичність, економічний розвиток і європейська приналежність України. «Це догмати, на яких стоїть Україна», – уточнив Президент.

При цьому Глава держави відзначив, що основою нації є мова, відтак держава повинна не ховатися від проблем і розробити сучасну мовну стратегію. На думку В.ЮЩЕНКА, альтернативи державності української мови немає і не може бути. “Українська мова має стати мовою доступної книги, освіти, телебачення та кіно. Держава повинна забезпечувати підтримку мов національних меншин через систему освіти”. – підкреслив Глава держави.

Порушуючи інші проблеми в гуманітарній сфері, В.ЮЩЕНКО висловився за визнання Голодомору актом геноциду і надання воїнам ОУН-УПА належного статусу й державної підтримки.

Президент також наголосив на завданні держави популяризувати здобутки видатних українських діячів за кордоном. Йдеться, зокрема, про підтримку іноземних перекладів українських книжок, видання українською та англійською мовами енциклопедії України та світового українства. «Потрібно здійснити культурний прорив до світу, який іноді не знає і не розуміє нас», – сказав Президент.

Після свого виступу В.ЮЩЕНКО вручив державні нагороди, приурочені Франковому ювілею. Серед нагороджених композитор Мирослав СКОРИК, професор Михайло ГНАТЮК, актор Святослав МАКСИМЧУК, літератор Ярослав ГНАТІВ.

По завершенню урочистостей Президент відбув зі Львова до Києва.