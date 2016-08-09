Суд наклав арешт на 13 земельних ділянок у справі Калєтніка - ЗМІ

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 14 липня, повідомляє ТСН.

Як пишуть "Наші гроші", ці ділянки були заарештовані у межах кримінального провадження, розпочатого 31 жовтня 2014 року за фактом отримання неправомірної вигоди екс-першим заступником голови Верховної Ради Ігорем Калєтніком та передачі такої вигоди близьким родичам.

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"Вказані ділянки належать родичу Калєтніка. Слідство встановило, що у 2009 році невідома жінка купила 13 ділянок по 2 га по 100 тис грн кожну, які у лютому 2013 року перепродала родичу Калєтніка вже по 500 тис грн кожну. За даними ДФС, цей родич з 2002 по 2013 рік включно отримав всього 176 тис грн доходу, що фактично виключає можливість купити вказані ділянки", - пише "Наші гроші".

"Сам Калєтнік у 2001-2014 рр офіційно працював лише в у державних органах влади і теж отримував лише зарплату. Однак за 2013 рік він задекларував 90,47 млн грн власних доходів, і 33,94 млн грн доходу дружини і доньок. Їхні доходи різко зросли за рахунок подарунків і продажу майна. Приміром, як встановило слідство, гроші в сумі 65,29 млн грн Калєтніку подарували його батьки. Походження значних сум, які у той період отримала родина Калєтніка, поки не встановлено", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ГПУ розповіли, що Бучанська міська рада за рахунок вилучених у держави 890 гектарів земель протягом 2006-2012 років незаконно відвела у власність земельні ділянки ряду фізичних осіб, серед яких фігурує Калєтнік.