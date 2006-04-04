Політики і соціологи спрогнозують майбутнє. Круглий стіл «Україна після виборів...»

Круглий стіл на тему: «Україна після виборів: продовження демократичних змін?». Організатори - Інститут політики та Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. До участі запрошені: Микола Томенко, народні депутати України Микола Баграєв, Микола Рудьковський, Михайло Поживанов, Володимир Філенко; представники політичних партій; провідні соціологи, політологи та політичні експерти – Ірина Бекєшкіна, Олексій Гарань, Олександр Дергачов, Ігор Попов та інші (Прес-Центр ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Реєстрація учасників з 9.30. Потрібна акредитація.