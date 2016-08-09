Представник України у контактній групі попередив про бажання РФ зірвати святкування Дня Незалежності

Про це Марчук написав на своїй сторінці у Facebook.

Представник України на переговорах у Мінську звернув увагу, що Росія відкрито у великій кількості поставляє в окупований Крим і на окуповані території Донбасу багато важкої військової техніки, здебільшого наступального характеру.

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"На мій погляд, Росія просто готується відзначити 25-ту річніцю Незалежності України. Можливо, навіть так, як це вона зробила в 2014 році, тільки з деякими поправками на нинішні реалії", - заявив Марчук.

У зв'язку з цим він висловив думку, що "не може змиритися Росія з тим, щоб 25-та річниця української Незалежності пройшла нормально, щоб до Києва на святкування приїхали лідери провідних країн світу".

"Навіть, якщо Росія і не ризикне повторити щось на зразок серпня 2014 року, то створювана нею ситуація великої вірогідності серйозної ескалації буде невідворотньо продукувати високу гіпотетичність загрози особистій безпеці поважним гостям та їхній відмові приїзду до Києва. Думаю, що в Росії уже розроблений і задіяний план, як не тільки зіпсувати, а як зірвати святкування 25-ї річниці Незалежності України", - зауважив Марчук.

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На його думку, святкування Дня Незалежності України має символічний характер не тільки для України та Європи, а й для РФ, тому що вона бажає зірвати це святкування.

"Україна вже більше двох років знаходиться у стані війни з Росією. Є поразки - є і перемоги. Але є те, чого немає ні в кого із європейських країн - це більш ніж дворічного досвіду ведення війни із ядерною наддержавою. Війни специфічної, не традиційної", - зазначив Марчук.

"Саме тому символізм 25-ї річниці Незалежності України для Росії - це своєрідна небезпека, небезпечний приклад для неї самої і для її нинішніх сателітів", - додав він.

"Наша оборонно-безпекова система уже має хороший досвід, і переконаний, активно працює по забезпеченню безпеки проведення 25-ї річниці Незалежності не тільки в Києві. Багато буде також залежати від нормальної пильності громадян. Особливо напередодні 24 серпня. На мій погляд, це той випадок, коли на два-три дні кожен чоловік має відчути себе добровільно мобілізованим", - наголосив Марчук.