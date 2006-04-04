Інвестиційний фонд ”Універсальний” поділиться планами. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Пайовий інвестиційний фонд "Універсальний": нова можливість отримання доходу". Учасники прес-конференції планують оприлюднити результати діяльності пайового інвестиційного фонду «Універсальний» за 1 квартал 2006 року, обговорити широке коло питань щодо прозорості, ризиків та перешкод діяльності інвестиційних фондів в Україні, а також розказати про плани та цілі ПІФ «Універсальний» на 2006 р. і прогнози розвитку ринку інститутів спільного інвестування. В роботі візьмуть участь - голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Анатолій Балюк, генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital, член Спостережної Ради ПІФ «Універсальний» Ігор Мазепа, віце-президент Універсальної інвестиційної групи, голова Спостережної Ради ПІФ «Універсальний» Олександр Павленко, президент Компанії з управління активами «Росан-Капітал» Анатолій Гурський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).