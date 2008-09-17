Януковичу вже час розпрощатися з посадою "тіньового" прем'єра?

Віктор ЯНУКОВИЧ як "тіньовий" прем`єр-міністр повинен відзвітувати перед виборцями та піти у відставку, вважає співголова Ради Інституту національних інтересів Андрій ЮСОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту національних інтересів, за словами А.ЮСОВА, «очевидно, що після розвалу чергової правлячої коаліції у Верховній Раді немає й парламентської опозиції, тому "тіньовий" уряд, сформований Партією регіонів на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, повинен піти у відставку».

Експерт зазначив, що відсьогодні ні Партія регіонів, ні Компартія не є опозицією в українському парламенті, оскільки не існує владної правлячої коаліції, тому немає до кого пред`являти претензії. Але перед тим як піти у відставку, наголошує А,ЮСОВ, опозиція повинна відзвітувати перед виборцями про діяльність "тіньового" уряду.

«На мою думку, навряд чи можна вважати задовільною роботу "тіньового" уряду, насамперед, через відсутність законодавства, яке регулювало б діяльність опозиції та тіньового уряду», - вважає він.

За словами А.ЮСОВА, український "тіньовий" уряд Партії регіонів замість того, щоб займатись розробкою стратегії розвитку країни, а також моніторингом роботи урядової коаліції, був зайнятий лише пошуками інформаційних привидів, що є далеким від функцій опозиції.

Він зазначив, що Партія регіонів на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, створивши власний "тіньовий" уряд, отримала можливість розкрити і розвинути власний інтелектуальний потенціал, здатність демонструвати конструктив, перебуваючи не лише при владі, але й в опозиції, а також створивши інститут для системної критики правлячої коаліції та уряду, втілюючи власну програму, перебуваючи в опозиції.

Однак, зауважив А.ЮСОВ, В.ЯНУКОВИЧ виявився "неефективним "тіньовим" прем`єром, а такі люди як опозиційний міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ та інший опозиційний міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК ще раз довели непродуктивність свої роботи як при владі, так і в опозиції".

«Створивши "тіньовий" уряд, Партія регіонів так і не змогла наповнити його змістом європейськості», - додав він.

Водночас, А.ЮСОВ зазначив, що питання законодавчого врегулювання діяльності парламентської опозиції стоїть перед країною ще з часів президентства Леоніда КУЧМИ.

«На жаль, українські політики, які перебувають при владі не думають, що завтра можуть опинитись в опозиції. Тому закон про опозицію досі не прийнято», - вважає він.

Експерт наголосив, що сьогодні, після розвалу так званої демократичної коаліції і через загрозу нових дострокових виборів, складаються сприятливі умови, щоб парламентарії врегулювали питання діяльності опозиції.

«Адже ніхто не може передбачити формат майбутньої урядової коаліції. Це означає, що завтра будь-хто з політичних гравців незалежно від рейтингу, може опинитись в опозиції. Тому всі парламентські фракції зацікавлені у законі європейського зразка, який регулюватиме роботу "тіньового" уряду», - сказав він.

Разом з тим, А.ЮСОВ висловив сподівання, що перед загрозою «перезавантаження» народні депутати захистять хоча б власні інтереси, як не інтереси виборців, забезпечивши собі гідні умови перебування в опозиції.